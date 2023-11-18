Турция начинает переработку российского зерна для Африки
Турция займется переработкой российского зерна в муку и её отправкой в бедные африканские страны. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы, передает РИА Новости.
«Наш президент говорил о том, что российское зерно в виде муки будет направляться в страны Африки. Мы будем превращать зерно в муку, отправлять через различные механизмы», — сказал министр.
В минувшем июле президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия бесплатно отправит зерно шести африканским странам, входящим в список Всемирной продовольственной программы ООН.
Анкара поддержала инициативу. Совместно с Катаром Турция будет содействовать перерабатывать и доставлять российское зерно в нуждающиеся страны.
Накануне стало известно, что из России вышли первые два судна с гуманитарным грузом — пшеницей для Сомали и Буркина-Фасо.