Туркмения заявила о готовности значительно расширить своповые поставки газа через Иран
Туркмения готова значительно увеличивать объемы своповых поставок своего газа через Иран. Об этом заявил министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов, выступая на туркмено-иранском бизнес-форуме, который проходит в Ашхабаде.
"В настоящее время совместная работа в газовой отрасли ведется по своповой схеме, позволяющей поставлять туркменский природный газ в третьи страны. Туркменская сторона готова к значительному расширению подобного партнерства. Вчера на очередном заседании туркмено-иранской межправкомиссии мы с уважаемым министром [дорог и городского развития Ирана Мехрдадом Базрпашем] приступили к конкретным переговорам по увеличению в ближайшее время объемов поставок природного газа в Иран. Сегодня мы продолжим эти переговоры с уважаемым министром и членами его делегации", - сказал Мередов.
Он добавил, что нефтегазовая сфера является одной из основных отраслей экономики Туркмении, ее материально-техническая база последовательно модернизируется, внедряется современная техника.
"Мы предлагаем развивать в этой сфере сотрудничество с иранской стороной, особенно со структурами, обладающими высокими технологиями, и крупными промышленными компаниями", - отметил министр.
В настоящее время Туркмения осуществляет своповые поставки своего газа через Иран в Азербайджан. Как говорил ТАСС в августе на тот момент посол Ирана в Ашхабаде Голам Аббас Арбаб Халес, своповые поставки составляли 7-7,5 млн куб. м. газа в сутки. В ноябре 2023 года делегация из Ирака во главе с министром электроэнергетики Зиядом Али Фадхелем подписала в Ашхабаде с руководством государственного концерна "Туркменгаз" протокол об условиях поставок газа. Согласно ему, в течение пяти лет ежегодно 9 млрд куб. м туркменского природного газа по схеме своп будет транспортироваться через Иран в Ирак.