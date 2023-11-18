Эксперт назвал причину, по которой бензин в России не дешевеет

Отсутствие рыночной конкуренции между производителя сказывается на стоимости бензина на российских автозаправках, рассказал эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов. Об этом пишет РИА «Новости».

Правительство России 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизтоплива. Он был снят с 17 ноября.

Родионов отметил, что на фоне отсутствия реальной конкуренции в сфере производства топлива у производителей нет стимулов для снижения стоимости топлива.

Эксперт пояснил, что фактически топливный рынок действует в рамках своего рода «джентльменского соглашения», в рамках которого производители «удерживают цены в границах инфляции в обмен на многомиллиардные субсидии в адрес НПЗ».