Спрогнозирован курс доллара на следующую неделю

«Российской валюте помогает накапливающийся эффект от повышения ключевой ставки на 200 базисных пунктов до 15% в октябре. Рублевые сбережения становятся привлекательнее, в то время как спрос на импорт сжимается из-за удорожания кредитов. Это сокращает спрос на иностранные деньги. Вторая опора укрепления нацвалюты – обязательные продажи большей части валютной выручки экспортерами. Приток валюты к середине ноября мог увеличиться на фоне высоких цен на нефть, наблюдавшихся в предыдущие месяцы», — отметил он.