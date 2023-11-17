Cтоимость российской нефти упала ниже ценового потолка

Стоимость российской нефти марки Urals в портах на Балтике упала ниже ценового потолка, установленного на уровне $60 за баррель, сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные трейдеров.

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Причиной снижения цен названы санкции США против судовладельцев из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Влияние оказало и падение стоимости нефти на мировом рынке. По данным Reuters, по состоянию на 17 ноября цена на Urals при доставке из портов Балтики упала до $58-$59 за баррель.