СМИ: ЕС введет санкции против российских ювелирных изделий
Запрет на импорт алмазов из России коснется и ювелирных изделий. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на EU Observer.
Речь идет о 12-м пакете санкций, принятие которого ранее было анонсировано Евросоюзом.
Источники издания утверждают, что Евросоюз выступает за включение в новый антироссийский санкционный пакет «запрета на импорт несортированных алмазов, а также большинства непромышленных и искусственных алмазов».
В список ограничений попадут любые «ювелирные изделия», «изделия из натурального и культивированного жемчуга» и изделия с золотом и серебром, включающие бриллианты». Это также касается наручных часов.
«Запрет касается алмазов, добытых в России, алмазов, экспортируемых из России, алмазов, которые перевозились транзитом через Россию, и российских алмазов, обработанных в третьих странах», — отмечает EU Observer.
Ранее агентство Bloomberg писало, что ЕС считает необходимым ввести запрет на экспорт некоторых типов станков и деталей к ним, а также такие виды товаров, как литиевые батареи, термостаты, некоторые химикаты, двигатели для беспилотников.