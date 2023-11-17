СМИ: ЕС введет санкции против российских ювелирных изделий

Запрет на импорт алмазов из России коснется и ювелирных изделий. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на EU Observer.

Речь идет о 12-м пакете санкций, принятие которого ранее было анонсировано Евросоюзом.

Источники издания утверждают, что Евросоюз выступает за включение в новый антироссийский санкционный пакет «запрета на импорт несортированных алмазов, а также большинства непромышленных и искусственных алмазов».

В список ограничений попадут любые «ювелирные изделия», «изделия из натурального и культивированного жемчуга» и изделия с золотом и серебром, включающие бриллианты». Это также касается наручных часов.

«Запрет касается алмазов, добытых в России, алмазов, экспортируемых из России, алмазов, которые перевозились транзитом через Россию, и российских алмазов, обработанных в третьих странах», — отмечает EU Observer.