Европа стала закупать больше СПГ с началом отопительного сезона

С началом отопительного сезона в ноябре 2023 года страны Евросоюза (ЕС) резко увеличили импорт сжиженного природного газа (СПГ). Об этом со ссылкой на данные ассоциации европейских операторов газовых хранилищ Gas Infrastructure Europe (GIE) сообщает газета «Ведомости».

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Закупки топлива выросли на 16 процентов в месячном выражении несмотря на рекордные запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ): 6 ноября их уровень заполненности достиг 99,6 процента.

По мнению старшего аналитика БКС мир инвестиций» Рональда Смита, Европе по-прежнему не хватает газа. Если зима будет холодной, страны объединения могут столкнуться с нехваткой топлива, поэтому они предпочитают не брать газ из хранилищ, а покупать.

Если морозы будут сильными, ЕС может нарастить объемы импорта до исторического максимума, предположил аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. К началу декабря поставки могут увеличиться на 22–24 процента по сравнению с октябрем, до уровня в 12,2–12,4 миллиарда кубометров.