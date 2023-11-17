Акцизы на табачную и алкогольную продукцию будут проиндексированы

Закон, который в том числе предусматривает индексацию акцизов на табачную и отдельные виды алкогольной продукции, был принят Госдумой, передает агентство «Прайм».

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Так, с 1 января 2024 года ставки акцизов на табачную продукцию и табак, в том числе предназначенный для потребления путем нагревания, повысятся на 3%. Предполагается, что в 2025-2026 годах они будут также проиндексированы.

Кроме того, ожидается двукратное увеличение ставки акциза на жидкости для электронных систем доставки никотина (ЭСДН).

Так, акциз на сигареты и папиросы в 2024 году составит 2813 рублей за 1 тысячу штук плюс 16% расчетной цены, которая исчисляется исходя из максимальной розничной стоимости, но не менее 3820 рублей.

Акциз на табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный на 2024 год достигнет 4448 рублей за килограмм.

С 1 мая 2024 года ставки акцизы на отдельные виды алкогольной продукции, в том числе на вина (кроме крепленых (ликерных), увеличатся до 108 рублей за литр.

На крепленое (ликерное) вино, крепленое вино наливом и алкогольную продукцию крепостью свыше 18% акциз с мая 2024 года составит 643 рубля за литр безводного спирта.