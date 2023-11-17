Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы
В бюджете на 2024-2026 годы нашли средства на выполнение всех социальных обязательств, структурную перестройку экономики, укрепление обороны и безопасности. Закон о федеральном бюджете Госдума приняла на пленарном заседании 17 ноября. За документ проголосовали 325 депутатов, против — 81.
По словам главы Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, те приоритеты, о которых говорили при рассмотрении законопроекта в первом чтении, выполнены. Речь идет о выполнении всех социальных обязательств, укреплении обороны и безопасности, реализации Послания Президента, структурной перестройке экономики.
«Все эти вопросы законопроектом финансово обеспечены», — сказал Макаров.
В постановлении к третьему чтению определили приоритеты в ходе исполнения бюджета. Это вопросы, связанные с решениями Советы Думы и с предложениями депутатов.
«Возрастает стоимость и эффективность каждого рубля, и особое значение приобретает парламентский контроль», — сказал Андрей Макаров.
Комментируя закон, спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что в проекте бюджета предусмотрены необходимые средства для выполнения всех социальных обязательств государства, поддержки регионов и обеспечения технологического развития страны.
«Когда мы вместе с Правительством с мая начинали работу над проектом бюджета, определили для себя — он должен отвечать на вызовы, с которыми столкнулась наша страна, решать вопросы развития и в полной мере обеспечивать все социальные обязательства государства», — сказал ранее Вячеслав Володин.
Он отметил, что несмотря на беспрецедентное давление политическая система, созданная Президентом России Владимиром Путиным, и экономическая модель выстояли и доказали свою эффективность.
По словам Володина, в 2024 году доходы бюджета вырастут почти на 29 процентов. При этом более 2/3 доходов (67,2 процента) не зависят от нефти и газа.
«Это показатель устойчивости внутренней экономики России, — уверен спикер Госдумы. — Рост доходов позволит обеспечить финансирование приоритетов — поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, оказание помощи будущим мамам и многодетным семьям, развитие новых регионов, повышение качества здравоохранения, образования, развитие инфраструктуры».
Спикер Госдумы добавил, что продолжится дополнительное финансирование наименее бюджетообеспеченных регионов — на эти цели предусмотрено 10 миллиардов рублей ежегодно.
Вместе с третьим чтением бюджета депутаты приняли Постановление Государственной Думы, где обозначили направления, которые должны быть профинансированы в 2024 году в приоритетном порядке в случае возникновения дополнительных доходов бюджета. Например, это вопросы формирования комфортной городской среды, комплексного развития сельских территорий, развития образовательных организаций в странах СНГ.
Ключевой блок постановления — поддержка регионов в рамках межбюджетных отношений. Правительству рекомендовали постоянно вести мониторинг состояния бюджетов регионов и оказываемых мер поддержки. Также кабмину рекомендовали обеспечить поручение Президента по повышению оплаты труда в условиях роста МРОТ, расширить основания для списания бюджетных кредитов регионов, увеличить долю нецелевых межбюджетных трансфертов для регионов. Дополнительно планируют финансировать компенсацию регионам, достигшим уровня 0,90 показателя бюджетной обеспеченности.
Комитету Госдумы по бюджету и налогам поручили проработать вопросы снижения долговой нагрузки на региональные бюджеты с учетом окончания льготного погашения задолженности по бюджетным кредитам в 2024 году.