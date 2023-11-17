Кисида потребовал от Си Цзиньпина отменить эмбарго на японские морепродукты

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) потребовал отменить эмбарго на японские морепродукты, введенное Китаем в связи с началом сброса в океан воды с АЭС "Фукусима-1", а также убрать исследовательское оборудование, установленное в районе спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао). Об этом сообщило агентство Kyodo.

По его данным, на встрече Кисида повторил позицию японского правительства, призвав реагировать на сброс воды с "Фукусимы-1" на основе научных данных, и решительно потребовал немедленно снять введенные ограничения на импорт японских морепродуктов.

Как отмечает Kyodo, лидеры договорились искать решение вопроса путем консультаций и диалога. По словам Кисиды, проблему планируется обсудить в ходе консультаций на экспертном уровне.

Вместе с тем японский премьер потребовал от китайской стороны немедленно убрать исследовательский буй, установленный в районе островов Сенкаку (Дяоюйдао). Токио ранее выражал Пекину протест на этот счет, отмечая, что оборудование установлено в японской исключительной экономической зоне. Кроме того, как пишет Kyodo, Кисида выразил Си Цзиньпину глубокую озабоченность ситуацией в Восточно-Китайском море, где расположены эти острова.