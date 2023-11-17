Россия удвоила вложения в американский госдолг

Объем вложений России в американский госдолг растет третий месяц подряд, в сентябре они более чем удвоились по сравнению с августом — 73 миллиона долларов против 31 миллиона. Об этом свидетельствуют данные Минфина США.

В июле вложения составляли 29 миллионов долларов. На текущем уровне они находились в марте (77 миллионов долларов) и в феврале (75 миллионов). Эти показатели более чем в тысячу раз меньше, чем пять лет назад. В апреле 2018 года объем госдолга США в активах России достигал 96 миллиардов долларов, после чего началось резкое сокращение.

Первое место по объему вложений занимает Япония — 1,08 триллиона долларов (в августе — 1,1 триллиона). На втором месте идет Китай, также сокративший объем с 805,4 миллиарда долларов в августе до 778,1 миллиарда в сентябре. Третьей осталась Великобритания — 668,9 миллиарда долларов против 698,1 миллиарда долларов в августе.