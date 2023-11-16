В США рассказали о механизме ограничения нефтяных доходов России

Соединенные Штаты делают все возможное для ограничения нефтяных доходов России. Вашингтон рассматривает ценовой потолок как работающий инструмент, рассказал на брифинге помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт, пишет РИА Новости.

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«Американские власти работают с коалицией партнеров по ценовому потолку и привержены обеспечивать применение ценового потолка и делать все возможное, чтобы сократить доходы России от ископаемого топлива», — отметил он.

Как подчеркнул Пайатт, Штаты рассматривают данный механизм как «работающий».

16 ноября стало известно, что Министерство финансов США расширило антироссийские санкции, включив в них 14 компаний из России и три компании, базирующиеся в Объединенных Арабских Эмиратах и Либерии и управляющие танкерами, которые перевозят российскую нефть с нарушением ценового потолка.

Так, в России под ограничительные меры попали «АБС Электротехника», «Эссет Автоматизация», «Эссет Электро», «Доминион Никольский», «Доминион Тверская-Ярославская» и прочие.