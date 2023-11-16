Цены на нефть рухнули

Во вторую половину дня четверга, 16 ноября, мировые цены на нефть начали резкое снижение. Стоимость сорта Brent рухнула почти до 77 долларов за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Сорт WTI упал ниже 73 долларов за баррель. Снижение с начала суток составило около пяти процентов. В последний раз на нынешних уровнях котировки находились в начале июля.

Поводом для такой динамики, как отмечают аналитики, опрошенные США, что значительно отличается от предыдущих прогнозов. Ожидания слабого спроса в Китае и близкие к максимуму уровни добычи в США заставили трейдеров переосмыслить соотношение спроса и предложения в пользу последнего и усомниться в дефиците на рынке.