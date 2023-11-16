Эксперт спрогнозировал курс доллара до конца 2023 года

Курс доллара до конца 2023 года практически не изменится, останется в пределах 90 рублей за единицу, предположил экономист Владимир Григорьев. Об этом пишут «Известия».

Аналитик отметил, что курс рубля по отношению к американской валюте начал постепенно расти на фоне введения ограничений валютной выручки экспортеров.

Кроме того, заметил экономист, на курс национальной валюты оказало положительное воздействие повышение ключевой ставки на 2 пункта.

Российской валюте также пошло на пользу обострение на Ближнем Востоке, уточнил Григорьев. Он пояснил, что это привело к росту цен на углеводороды.