Венгрия обещала Болгарии ответ на враждебный шаг из-за тарифов на транзит газа из РФ

Будапешт ждет вердикта ЕК по поводу решения Болгарии повысить плату за транзит российского газа и намеревается принять меры, чтобы не допустить этого шага со стороны Софии, рассказал глава МИД Петер Сийярто. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, министр сделал заявление по вопросам транзита на пресс-конференции после с коллегой из Северной Македонии Буяром Османи.

По его мнению, ни одна страна не имеет права ставить под угрозу энергобезопасность другого государства.

«На фоне этого, последний шаг Болгарии по ультимативному увеличению платы за транзит природного газа в Венгрию, Сербию и Северную Македонию является враждебным шагом», — подчеркнул Сийярто.

Дипломат отметил, что Венгрия в рамках Евросоюза даст соответствующий ответ на этот враждебный шаг.