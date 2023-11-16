В Кремле раскрыли детали встречи Путина с представителями бизнеса

«Подавляющее большинство предпринимателей так или иначе сталкивались с незаконным отношением к себе за рубежом. Поэтому сейчас активно идет процесс перевода бизнеса в российскую юрисдикцию, чтобы бизнес не сталкивался с проблемами. Во многом об этом шла речь со стороны бизнеса», — сказал пресс-секретарь президента.