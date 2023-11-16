Bloomberg: экономика России смогла восстановиться после санкций

«Годовой рост экономики России ускорился с 4,9% во втором до 5,5% в третьем квартале. <..> Это самые быстрые темпы роста за более чем десять лет, за исключением периода после выхода из локдауна. Такой результат превзошел ожидания всех экономистов, опрошенных Bloomberg», — пишет агентство.

Факторами, способствующими восстановлению российской экономики, были названы рост потребительского спроса и наращивание государственных расходов, укрепление рубля и развитие торговли России с незападными странами, в том числе Китаем и Индией. В числе отраслей, особенно эффективно сумевших адаптироваться к санкциям, были названы автомобилестроение и авиация, а также банковский сектор. Отмечается, что изначально задачей санкций было сокращение экономики России вдвое, о чем заявлял президент США Джо Байден.