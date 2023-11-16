В Минтрансе объяснили, как Россия преодолела кризис в транспортной отрасли

В Минтрансе сказали, что позволило России преодолеть кризис в транспортной отрасли
Благодаря современным технологиям и прикладной науке транспортная отрасль России выстояла в период ограничений, введенных в связи с коронавирусом, и санкционного давления. С таким заявлением выступил замглавы Минтранса РФ Дмитрий Баканов в рамках форума «Транспортная неделя — 2023», передает агентство «Прайм».
По его словам, еще год назад для транспортной отрасли «стоял вопрос, вообще как справиться со всеми теми кризисами». Однако в настоящее время он отпал, уточнил Баканов. Он обратил внимание на то, что отрасль успешно справилась с испытаниями.
Проблем не возникло, так как в России приняли управленческие решения, а также применили самые современные технологии, отметил замглавы ведомства.
Он напомнил о том, что в транспортном комплексе применяется прикладная наука. Она также позволила справиться с трудностями, отметил Баканов.
Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что транспортная блокада России не состоялась, хотя еще год назад на этот счет была неопределенность. По его словам, задачу прорыва транспортной блокады можно снять с повестки дня, заменив ее задачами развития.