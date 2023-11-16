Власти Молдавии не выполнили ни одной договоренности с «Газпромом», которые обговаривали в 2021 году. Об этом заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

По его словам, в октябре 2021 года проходили переговоры между российской компанией и вице-премьером Молдавии Андреем Спыну. Тогда «Газпром» принял все предложения Кишинева и доказывал готовность к учету интересов Молдавии в сфере отношений в газовой отрасли.

Однако в сентябре 2023 года Минэнерго Молдавии предоставило отчет, где написано, что власти республики не имеют долгов. А это не соответствует международным стандартам и требованиям независимости аудита, отметил Галузин. По его словам, содержащиеся в нем выводы не могут влиять на размер долга, подтвержденного документально и международным арбитражем.

Галузин обратил внимание, что мнение президента Молдавии Майи Санду на этот счет ничего в данном вопросе не меняет. Глава государства заявила, что нежелание «Газпрома» признавать результаты аудита исторического долга республики за газ является проблемой, которую должна решать эта российская компания.