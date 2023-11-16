Импорт одежды и обуви в Россию рекордно вырос

За три квартала текущего года импорт товаров лёгкой промышленности рекордно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ввоз обуви подскочил почти на 47%, верхней одежды — на 38%. В итоге доля иностранных товаров на рынке составила большую часть: 56% в случае обуви и 55% — одежды. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитические отчеты Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Основой импорта обуви стали ботинки, их поставки составили почти 61 млн пар, затем следуют сапоги — 23,1 млн пар. При этом отечественное производство выросло на 14%.

В категории верхней одежды лидируют куртки, на их ввоз пришлось 63% — 13,6 млн единиц, далее следует пальто — 4,4 млн штук. За это время собственное производство этой продукции выросло на 47%.

Руководитель товарной группы «Легпром» ЦРПТ Анна Петрушина объяснила такие изменения адаптацией рынка к новым условиям. Так, в 2022 году многие компании столкнулись с необходимостью пересматривать ассортимент, менять логистические цепочки. Сейчас, по её словам, изменения на рынке завершились, ниши ушедших из страны брендов замещены, а на рынке нет дефицита товаров.

В Национальном обувном союзе отметили, что большая часть отечественного рынка обуви по-прежнему приходится на импорт из Китая, Европы, Вьетнама. В Ассоциации текстильщиков России добавили, что ещё несколько лет назад до 70% рынка приходилось на импортную продукцию, сейчас её объём ежегодно сокращается. Основу импорта одежды составляет продукция из Китая.