Россия заняла второе место по объему импорта в Индию
Россия стала вторым крупнейшим импортером на индийском рынке за первые семь месяцев текущего финансового года. Об этом сообщили в Министерстве торговли Индии.
По данным ведомства, сумма сделок выросла на 64% с апреля по октябрь 2023 года и достигла 36,27 миллиарда долларов. При этом за аналогичный период прошлого года этот показатель составил 22,13 миллиарда долларов. Как отмечают эксперты, рост импорта стал возможен благодаря увеличению поставок сырой нефти и удобрений, передает новостное агентство PTI.
Ранее сообщалось, что Россия поднялась с пятого на четвертое место среди крупнейших торговых партнеров Индии. В пятерке крупнейших торговых партнеров азиатской страны также США (38,9 млрд долларов), Китай (35,8 млрд долларов), ОАЭ (26,4 млрд долларов) и Саудовская Аравия (17,5 млрд долларов).