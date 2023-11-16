Набиуллина расскажет в Госдуме о денежно-кредитной политике
В четверг, 16 ноября, на пленарном заседании в Госдуме состоится «правительственный час» с участием председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Глава ЦБ расскажет депутатам об основных направлениях государственной денежно-кредитной политики.
Ранее Банк России утвердил цель и принципы единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на ближайшие три года. Основные направления ДКП планируется рассмотреть на заседании Госдумы 16 ноября.
Комитеты Госдумы по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по экономической политике предложили внести в в документ некоторые изменения. Они рекомендуют регулятору более подробно исследовать взаимное влияние и координацию мер Правительства и ЦБ на обеспечение финансовой и экономической стабильности в стране. Именно взаимодействие Банка России и кабмина стало успешным ответом России на внешние вызовы, считает председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Депутаты также порекомендовали Банку России включить в список факторов, влияющих на реализацию ДКП, риски исполнения бюджета, «способные серьезно повлиять на выпуск и инфляцию, а также варианты развития событий на рынке труда, «являющегося в настоящий момент основным структурным ограничением для роста экономики».