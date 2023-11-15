Российская рыба из-за санкций продается на 10% дешевле

Из-за внешних ограничений и логистических трудностей российская рыба продается на экспорт с дисконтом в 10%, рассказали "РГ" участники рынка. Усугубляет ситуацию курсовая пошлина.

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Снижение заработка рыбаков от экспорта и рост себестоимости увеличивают риски подорожания рыбы и на полке внутри страны.

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Средняя экспортная стоимость тонны российской рыбной продукции в 2023 году снизилась на 10%, рассказали "РГ" в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ).

За 10 месяцев 2023 года (к тому же периоду прошлого) объем экспорта вырос на 11%, а рост стоимости составил всего 1%. Так, на наше мороженое филе минтая цена снизилась с 3,65 до 3,3 доллара за тонну. При этом у конкурентов цены на рыбу, наоборот, растут. В 2022 году российское филе минтая продавалось дешевле американского в среднем на 3%, а в 2023 году разница достигла уже 19% (минтай из США стоит 3,9 тыс. долларов за тонну).

Экспортная цена на российскую сельдь по итогам первого полугодия 2023 года снизилась на 11%. При этом цена на крупную атлантическую сельдь, экспортируемую нашими конкурентами, выросла: у Норвегии - на 21%, у Фарерских островов - на 36%.

То есть снижение российских экспортных цен вызвано вовсе не сокращением спроса на мировом рынке. Причина - санкционные и недружественные ограничения в отношении РФ, делают вывод в АСРФ. Так, с 1 июля 2022 года действует запрет на ввоз в США российских морепродуктов, с марта 2022 года новые российские суда и заводы отказываются аттестовать для ввоза продукции в страны ЕС, в Великобритании на нашу рыбу действует пошлина 35%, а в портах стран ЕС и в большинство портов Норвегии российским судам заход запрещен.

Ситуация усугубляется введением курсовой пошлины на экспорт с 1 октября (7%). Это также снижает рентабельность рыбной отрасли, ведь экспорт обеспечивает больше 50% выручки рыбаков и переработчиков, считает президент АСРФ Алексей Осинцев.

При этом пока рыбаки большую часть роста затрат берут на себя, не перекладывая их на потребителей и переработчиков. В первом полугодии 2023 года себестоимость рыбной продукции выросла на 15% к тому же периоду прошлого. Основная причина - высокие цены на судовое топливо. Между тем, в крупном опте цена производителей мороженой рыбы выросла всего на 6%, приводит данные Осинцев.

В интервью "РГ" глава Росрыболовства Илья Шестаков также высказывал сомнения в целесообразности курсовых пошлин для отрасли. Для всей рыбы действует одинаковая пошлина. При этом рентабельность, например, консервов и так составляет 3-5%, а с них снимается столько же, сколько и с краба, где рентабельность достигает 70%. Должен быть дифференцированный подход, считает Шестаков.