Бензин за неделю подешевел в 43 регионах России

С 8 по 13 ноября цены на бензин снизились в 43 регионах страны, наибольшее удешевление — на 3,4% — отмечено в Югре. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Росстата.

© Парламентская газета

В целом за минувшую неделю бензин потерял в цене 0,1%. Марки АИ-92 и АИ-95 подешевели на 0,2%, стоимость марки АИ-95 и выше не изменилась. Стабильными остались и цены на дизельное топливо.

Подорожание бензина наблюдается в трех регионах РФ: в Ямало-Ненецком автономном округе — на 0,6%, в Сахалинской и Ивановской областях — на 0,3% и 0,1% соответственно. В Москве и Санкт-Петербурге стоимость бензина осталась прежней.