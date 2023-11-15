Бензин за неделю подешевел в 43 регионах России
С 8 по 13 ноября цены на бензин снизились в 43 регионах страны, наибольшее удешевление — на 3,4% — отмечено в Югре. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Росстата.
В целом за минувшую неделю бензин потерял в цене 0,1%. Марки АИ-92 и АИ-95 подешевели на 0,2%, стоимость марки АИ-95 и выше не изменилась. Стабильными остались и цены на дизельное топливо.
Подорожание бензина наблюдается в трех регионах РФ: в Ямало-Ненецком автономном округе — на 0,6%, в Сахалинской и Ивановской областях — на 0,3% и 0,1% соответственно. В Москве и Санкт-Петербурге стоимость бензина осталась прежней.
В среднем по России литр бензина 13 ноября можно было купить за 54,81 рубля, в том числе марки АИ-92 — за 50,56 рубля, АИ-95 — за 55,1 рубля, АИ-98 и выше — за 68,2 рубля. Средняя стоимость дизельного топлива составляла 64,06 рубля.
Неделей ранее — с 31 октября по 7 ноября — бензин в стране подешевел на 0,2%. Тем временем в Правительстве обсуждают возможность снять запрет на экспорт бензина АИ-92 и АИ-95, который временно ограничили с 21 сентября для стабилизации цен на топливо.