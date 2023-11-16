Глава ЕК призвала инвестировать в зеленое и цифровое будущее Украины

Она не предложила никаких инвестиций в такое будущее Украины со стороны Еврокомиссии. Вместо этого, она напомнила о военной и финансовой помощи, которые ЕС уже оказал Киеву, а также о рекомендации Еврокомиссии Совету ЕС принять решение о начале переговоров о приеме Украины в Евросоюз. Она также подчеркнула, что Евросоюз уже полгода пытается согласовать предложение Еврокомиссии о выделении €50 млрд бюджетной помощи Украине на следующие четыре года. Если этот пакет будет принят, это значит, что Еврокомиссия будет финансировать бюджет Украины на уровне примерно €1,05 млрд в месяц, что в 1,5 раза меньше ежемесячных выплат от Брюсселя, которые Киев получает в 2023 году.