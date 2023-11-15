Эксперт назвал цель проверок Данией танкеров с российской нефтью

Юшков раскрыл цель проверок Данией танкеров с нефтью РФ
С помощью проверок танкеров с российской нефтью Дания намерена заставить РФ соблюдать потолок цен. Об этом заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передает «Прайм».
«Эта история, конечно, связана с попытками все-таки заставить Россию соблюдать санкции потолка цены», — считает он.
По мнению Юшкова, с помощью данной меры Дания станет использовать разные предлоги, особенно неправильную страховку, чтобы контролировать соблюдение потолка. Он пояснил, что сейчас экспорт нефти РФ в основном страхуют российские или азиатские компании, а не западные, поскольку последние требуют, чтобы такое топливо стоило 60 долларов и ниже и именно на это будет делать упор Дания.
Ранее сообщалось, что Копенгаген по новым планам Евросоюза заявила о намерении проверять и блокировать танкеры с российской нефтью, которые будут проходить через ее воды.