Еврокомиссия улучшила прогноз российской экономики

«России удалось перенаправить большую часть своего экспорта, особенно сырьевые товары, в Китай, Индию и другие страны. Однако добровольное сокращение добычи нефти и трудности с заменой утраченных европейских рынков газа будут ограничивать восстановление экспорта во второй половине года. В целом реальный ВВП страны, по прогнозам, вырастет на 2% в 2023 году», — говорится в документе.