Госдума приняла проект федерального бюджета во втором чтении

В федеральном бюджете на 2024-2026 годы увеличат расходы на образование, здравоохранение, культуру, поддержку сельского хозяйства и промышленности. Всего поправками перераспределили почти 7 триллионов рублей. Такой законопроект Госдума приняла во втором чтении на пленарном заседании 15 ноября.

За документ проголосовали 328 депутатов, против — 78, воздержался — 1.

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Всего к бюджету поступило 916 поправок. Расходы на социальную сферу увеличены больше чем на два триллиона рублей; 26 миллиардов направят дополнительно на комплексное развитие сельскохозяйственных территорий. При подготовке поправок учитывали изменения в экономике и промышленности, переформатирование транспортных потоков. При этом 21 миллиард рублей добавят на поддержку отечественных производителей транспортных средств.

Комментируя документ, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что «в общей сложности на три года перераспределено почти 7 триллионов рублей». При этом основные параметры бюджета остались неизменными. В поправках ко второму чтению, работу над которыми депутаты и Правительство вели совместно, отражены приоритеты, обозначенные в Постановлении Госдумы, принятом при первом чтении.

«Они направлены на дополнительную поддержку граждан и регионов, а также технологическое развитие нашей страны», — подчеркнул Вячеслав Володин.

По его словам, в поправках учтены предложения, которые обсуждали летом в ходе выездных совещаний Совета Государственной Думы. Речь, в частности, идет о возобновлении пассажирских речных перевозок, о продлении госпрограммы социально-экономического развития Калининградской области до 2030 года, о реализации программы развития Республики Карелия, а также о поддержке Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.

На развитие Калининградской области предусмотрено финансирование на три ближайших года в объеме 72,9 миллиарда рублей.

«Ранее соответствующее поручение дал Президент РФ Владимир Путин. Это важно, учитывая особое положение региона, наиболее сильно испытавшего на себе давление западных санкций», — сказал Вячеслав Володин.

Пять миллиардов рублей будут направлены на поддержку центра подготовки космонавтов. Эту поправку депутаты подготовили по инициативе Валентины Терешковой.

На 138 миллиардов рублей увеличат финансирование ключевых направлений социальной политики, развития промышленности, обеспечения технологического суверенитета, образования и науки, сельского хозяйства. Шесть миллиардов рублей направят дополнительно на закупку лекарств для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Более, чем на три миллиарда рублей увеличиваются расходы бюджета на детский отдых и оздоровление.

Председатель Госдумы сообщил, что еще один приоритет — развитие внутреннего пассажирского речного транспорта, ведь16 регионов нашей страны расположены на Волге.

«Мы предложили наряду с продлением льгот для судостроителей и введением преференций по НДС на речные перевозки пассажиров обеспечить направление не менее 1 миллиарда рублей ежегодно на льготный лизинг малых речных судов для внутрирегиональных пассажирских перевозок, — сказал Вячеслав Володин. — В результате диалога с Правительством РФ необходимые средства будут выделены. Их ждут жители Нижегородской, Самарской, Саратовской, Волгоградской областей и других регионов Поволжья, особенно в малых городах».