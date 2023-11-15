СМИ: в ЕС разработали санкции против еще 47 россиян и 72 компаний

Еврокомиссия (ЕК) предложила добавить в новый пакет санкций против России 47 новых физических лиц и 72 юридических лица. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.

Включение в санкционный список означает запрет на въезд в ЕС и заморозку европейских активов (при их наличии).

По данным Reuters, в проекте 12-го пакета санкций ЕК предложила запретить импорт алмазов и сжиженного нефтяного газа из России, а также ужесточить реализацию ценового потолка на российскую нефть. Последняя мера предполагает, что от судоходных компаний потребуют детализировать расходы на доставку и страхование российских нефтяных грузов.

«Логика <…> заключается в том, чтобы не дать судоходным компаниям скрыть реальную цену нефти, перевозимой танкером, через ее объединение с расходами на доставку и страхование», – объяснил дипломат ЕС.

Кроме того, предложенные ЕК меры расширяют список товаров, которые нельзя продавать в Россию, поскольку они «могут помочь военным усилиям Москвы», и запрещают продажу программного обеспечения для управляющих компаний, для промышленного дизайна и производства, утверждают дипломаты

Новый пакет санкций, который ЕС обсудит 17 ноября, также содержит запрет на транзит через Россию товаров и технологий, «способных повысить промышленный потенциал страны».