Названы последствия забастовок перевозчиков для Украины

Издание «Страна.ua» обратило внимание на то, что украинская экономика находится под угрозой в связи с забастовками перевозчиков на границе с Польшей, затрудняющих движение украинских грузовиков. В Институте социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ спрогнозировали снижение экспорта вдвое из-за резкого понижения перевозок, передают «Известия».

Как отмечается, за прошлый год объем украинского экспорта уже продемонстрировал падение вдвое в связи с разрушением экономики в результате СВО и прекращения действия морского коридора по экспорту.

Подчеркивается, что Украина прибегает к сухопутным поставкам через Польшу. Также, в институте отметили, что есть и дорога через Словакию, Венгрию, Румынию. При этом основные поставки всегда шли через Польшу, добавили там.

Также сообщается, что путь в Словакию, Венгрию, Румынию идет через горы. В то же время в сторону Польши располагается более–менее равнинная территория, удобная для движения транспорта.

В институте заявили, что многие украинские компании находятся перед угрозой невыполнения контрактов поставок.