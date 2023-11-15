Еврокомиссия впервые включила Украину в свой экономический прогноз

"В этот раз мы впервые включаем Украину, которая стала кандидатом на вступление в ЕС, в наш экономический прогноз", - заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, представляя осенний прогноз Еврокомиссии на пресс-конференции в Брюсселе.