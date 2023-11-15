Раскрыто содержание 12-го пакета антироссийских санкций ЕС

Новый пакет санкций ЕС включает в себя запрет на российские алмазы с 1 января 2024 года.

Об этом пишет Bloomberg.

Также Евросоюз в 12-м пакете санкций хочет запретить экспорт в Россию станков, химикатов, литиевых батарей и двигателей для БПЛА.