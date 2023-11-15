Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России

Еврокомиссия улучшила прогноз по показателю российского ВВП в 2023 году — теперь в ЕК ожидают его роста на два процента вместо спада на 0,9 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осенний экономический прогноз ЕК.

По оценке ЕК, в 2024 и 2025 годах ВВП России будет расти одинаково — на 1,6 процента.

Изменение прогноза на 2023-й в ЕК объяснили тем, что России удалось перенаправить большую часть своего экспорта, особенно сырьевые товары, в Китай, Индию и другие страны.

Эксперты ЕК считают, что Россия будет сталкиваться с инфляционным давлением в 2023 году, но затем оно ослабнет. В Еврокомиссии также прогнозируют, что по итогам года инфляция в РФ составит шесть процентов, а снизится до целевого показателя в четыре процента в 2025 году.

Предыдущий прогноз ЕК был опубликован в мае. Он также был изменен в сторону улучшения. Если осенью 2022-го Еврокомиссия прогнозировала спад российской экономики по итогам 2023 года на 3,2 процента, то в мае оценила показатель спада в 0,9 процента.

В ЕК ожидали, что введенные против российской нефти санкции будут препятствовать восстановлению экспорта.