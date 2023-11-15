В Великобритании инфляция снизилась до минимума за два года

Годовая инфляция в Великобритании в октябре снизилась до 4,6%, что является минимальным значением за последние два года. Об этом говорится в отчете Национальной статистической службы Соединенного Королевства.

В августе и сентябре инфляция в стране в годовом выражении была на уровне 6,7%. Как отмечает статистическая служба, сокращению показателя способствовало снижение верхнего предела цен на электроэнергию, устанавливаемого британским регулятором.

По итогам прошлого года инфляция в Великобритании составила 10,5%. Премьер-министр королевства Риши Сунак называл сокращение этого показателя вдвое к концу 2023 года одной из пяти главных целей правительства. Таким образом, британским властям удалось добиться поставленной задачи.

"Теперь, когда мы начинаем выигрывать битву с инфляцией, мы можем выполнить следующую часть нашего экономического плана и [обеспечить] долгосрочный рост британской экономики", - сказал глава Минфина королевства Джереми Хант.