В ЦБ назвали условие для дальнейшего повышения ключевой ставки

Центробанк РФ может вновь повысить ключевую ставку, если не увидит устойчивого замедления инфляции. Об этом на ХI Конгрессе финансистов Казахстана заявила зампред регулятора Ольга Полякова.

"При необходимости мы будем готовы сделать это вновь, если мы не увидим признаков устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий", – цитирует ее ТАСС.

15 сентября ЦБ повысил ключевую ставку до 13%. Регулятор объяснил это решение сохраняющимся высоким инфляционным давлением на экономику РФ.

Уже в октябре Центробанк поднял ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 15% годовых. Это стало максимумом с начала мая 2022 года. Такое решение ЦБ также объяснил инфляционным давлением, которое сильно усилилось и сложилось выше ожиданий регулятора.