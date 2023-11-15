Спрогнозирована стоимость нефти к концу года
Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода предположил, что к концу текущего года стоимость барреля нефти эталонной североморской нефти марки Brent может достигнуть $90-95, передает «Газета.Ru».
По его словам, такая цена может наблюдаться в связи с растущим дефицитом топлива в мире.
Специалист отметил, что до конца года Россия и Саудовская Аравия будут уменьшать добычу нефти. По его мнению, в других государствах ОПЕК добыча, вероятно, «по-прежнему будет отставать от плана».
Так, по словам эксперта, предложение не успеет так увеличиться, «чтобы полностью насытить растущий спрос в Китае». Он назвал вероятным дефицит топлива в четвертом квартале. Лобода обратил внимание на то, что спрос на сырье в мире уже превышает его предложение.
Дефицит ранее спрогнозировали в Международном энергетическом агентстве.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия до конца 2023 года будет добровольно сокращать экспорт нефти и нефтепродуктов на 300 тыс. б/с. По его словам, в следующем месяце специалисты проведут анализ тенденций рынка.