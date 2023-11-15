Центробанк оценил падение реального курса рубля

С января по октябрь реальный эффективный курс рубля, рассчитанный по отношению к валютам основных торговых партнеров России, упал на 28,8 процента. Причем в прошлом месяце показатель вырос на 1,2 процента. Такую оценку опубликовал Центробанк на своем сайте.

Индекс по отношению к доллару за данный период снизился на 31,7 процента, к евро — на 30,8 процента, к юаню — на 25,9 процента. Однако в октябре реальный эффективный курс рубля к этим валютам вырос на 0,2, 1,7 и 0,8 процента соответственно.

В начале торгов на Мосбирже 15 ноября доллар торгуется на уровне 90,1 рубля, евро — 98,05 рубля, а юань — 12,4 рубля. За месяц рубль по отношению к иностранным валютам укрепился более чем на 10 процентов.

На динамику курса российской валюты оказывает влияние налоговый период, в который компании традиционно продают валютную выручку, а также указ президента России Владимира Путина об обязательной продаже экспортерами большей части выручки. Согласно документу, организации должны перевести не менее 80 процентов валюты на счета российских банков, а затем в течение двух недель продать на рынке 90 процентов всего переведенного объема.