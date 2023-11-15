Германия оказалась в критической зависимости от Китая

Германия сильнее других стран зависит от китайского влияния. Ни в одной другой стране мира нет такого большого количества крупных компаний, остро зависящих от спроса со стороны азиатского государства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на результаты исследования аналитиков Union Investment.

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Эксперты компании проанализировали в общей сложности почти две тысячи зарегистрированных фирм и предприятий по всему миру. По итогам исследования они пришли к выводу, что в настоящее время представители немецкого бизнеса находятся в критической уязвимости перед Китаем. Почти четверть (около 25 процентов) всех компаний ФРГ за последнее время так или иначе попала под экономическое влияние КНР.

По этому показателю Германия опередила даже ближайших соседей Китая — Японию и Южную Корею, уточнили аналитики.

«Ни в одной другой стране (помимо ФРГ — прим. "Ленты.ру"), даже у прямых соседей Китая, таких как Япония и Южная Корея, нет такого количества крупных компаний с высоким влиянием КНР», — заключили в Union Investment.