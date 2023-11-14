АКРА отозвало рейтинг Белоруссии на фоне невыплат россиянам
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) отозвало рейтинг Белоруссии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение агентства.
Такое решение было принято на фоне невыплат Минском по евробондам российским инвесторам — россияне не получают их уже больше года. При этом в АКРА не стали называть официальную причину своего решения.
«Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство отзывает ранее присвоенные Правительству Республики Беларусь незапрошенные кредитные рейтинги по международной шкале: долгосрочные кредитные рейтинги в иностранной валюте на уровне B+ и в национальной валюте — B+ (прогноз по кредитным рейтингам “Развивающийся”), а также краткосрочные кредитные рейтинги в иностранной валюте на уровне B и в национальной валюте — B без одновременного их подтверждения по неаналитическим причинам», — сообщили в АКРА.
Ранее агентство АКРА подтвердило позитивный прогноз кредитного рейтинга Оренбургской области.