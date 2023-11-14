АКРА отозвало рейтинг Белоруссии на фоне невыплат россиянам

«Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство отзывает ранее присвоенные Правительству Республики Беларусь незапрошенные кредитные рейтинги по международной шкале: долгосрочные кредитные рейтинги в иностранной валюте на уровне B+ и в национальной валюте — B+ (прогноз по кредитным рейтингам “Развивающийся”), а также краткосрочные кредитные рейтинги в иностранной валюте на уровне B и в национальной валюте — B без одновременного их подтверждения по неаналитическим причинам», — сообщили в АКРА.