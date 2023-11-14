В США отметили возвращение капиталов в Россию

Экономисты из США констатируют растущий приток капитала в Россию, подкрепляемый восстановлением экспорта нефти, несмотря на санкции из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным Центробанка РФ, профицит текущего счета России за январь-октябрь достиг $53,8 млрд. В октябре он превысил $11 млрд второй месяц подряд после рекорда в сентябре. ЦБ повысил прогноз профицита текущего счета на 2023 год до $60 млрд с $45 млрд, отметив восстановление экспорта из-за роста цен на нефть и диверсификации поставок.

В октябре Россия нарастила отгрузку нефти через порты почти до максимума за 4 месяца. Доходы от продажи нефти и газа выросли до уровня апреля 2022 года.

«Россия продолжает извлекать выгоду из высоких доходов от экспорта сырья. Мы ожидаем еще $20 млрд профицита в оставшиеся два месяца 2023 года. В результате общий внешний баланс может составить около $75 млрд», — отметил экономист Bloomberg Алексей Исаков.

Несмотря на санкции Запада, энергетический экспорт остается ключевым источником валюты для России. Увеличение притока средств помогло рублю отыграть часть потерь с начала года, подытожило издание.