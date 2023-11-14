WP: Пентагон продолжает закупать запрещенные российские нефтепродукты

В издании напомнили, что в 2022 году после введения запрета на российскую нефть греческий нефтеперерабатывающий завод Motor Oil Hellas, который обслуживает Пентагон, спустя несколько месяцев сообщил, что перестал принимать топливо РФ, найдя другие источники. При этом в WP уверены, что это работало только на бумаге, поскольку фактически российская нефть осталась в цепочке поставок в США. У поставщика получилось сделать с помощью многосоставной цепочки, в которой присутствуют трейдер из ОАЭ и терминал в Турции.