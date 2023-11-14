WP: Пентагон продолжает закупать запрещенные российские нефтепродукты
Пентагон продолжает закупать нефтепродукты из российского сырья, несмотря на санкции. Об этом сообщает The Washington Post.
В издании напомнили, что в 2022 году после введения запрета на российскую нефть греческий нефтеперерабатывающий завод Motor Oil Hellas, который обслуживает Пентагон, спустя несколько месяцев сообщил, что перестал принимать топливо РФ, найдя другие источники. При этом в WP уверены, что это работало только на бумаге, поскольку фактически российская нефть осталась в цепочке поставок в США. У поставщика получилось сделать с помощью многосоставной цепочки, в которой присутствуют трейдер из ОАЭ и терминал в Турции.
«На первый взгляд, поставка нефтеперерабатывающим заводом мазута с судоходного терминала Дортель в Турции подтверждает заявления Белого дома и европейских лидеров о работе эмбарго на нефть РФ. Однако тот факт, что в этих поставках содержались материалы российского происхождения, подчеркивает несерьезность санкций и неспособность активно применять их», — говорится в тексте.
При этом WP не удалось установить точного количества мазута из РФ в продуктах, закупаемых Пентагоном, а также была ли на пути в США проведена перемаркировка сырья с российского на другое. Комментируя эти данные, в американском Минобороне заявили, что ответственность за соблюдение санкций лежит на поставщиках.