Экономист предсказал курс доллара до конца 2023 года

Курс рубля по отношению к доллару начал постепенно восстанавливаться после введения ограничений валютной выручки экспортеров. При сохранении текущего тренда на снижение курса американской валюты, возможно, что он зафиксируется в пределах 90 рублей за доллар. Об этом «Ленте.ру» рассказал экономист, инвестор Владимир Григорьев.

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«Курс продолжает демонстрировать положительную тенденцию. Это также связывают с резким ростом ключевой ставки сразу на 2 пункта. Если отталкиваться от этих событий, то к концу года курс отечественной валюты должен сбалансироваться в пределах 88–90 рублей за доллар», — допустил экономист.

В пользу российской валюты, по его словам, сыграло и обострение ближневосточного конфликта. Потенциально это также может привести к скачкообразному росту цен на нефть, что также положительно отразится на курсе рубля.

«Правительство РФ стремится сохранить курс в пределах 90 рублей за доллар. Это связано с необходимостью наполнения бюджета за счет продажи экспортерами валютной выручки и приближающегося налогового периода. Учитывая тот факт, что российская валюта напрямую зависит от рыночной конъюнктуры, у Правительства и ЦБ РФ имеется масса возможностей придерживать курс на той отметке, которая в текущий момент наиболее целесообразна», — уверен Григорьев.