В Минэнерго США заявили, что холодная зима может нарушить баланс на газовом рынке

Холодная погода в Европе и Азии, а также неожиданные скачки спроса и незапланированные перебои в поставках могут нарушить баланса на мировом газовом рынке зимой, говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Большие запасы газа в США и Европе и увеличение мировых мощностей по экспорту и импорту сжиженного природного газа (СПГ) повысили вероятность того, что текущих поставок газа в мире хватит для удовлетворения спроса в предстоящий зимний сезон (ноябрь 2023 года - март 2024 года), считают в ведомстве. Однако риски для баланса на газовом рынке все равно остаются.

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"Неожиданные скачки спроса или незапланированные перебои в поставках могут повлиять как на цены, так и на баланс на мировом рынке природного газа. Темпы восстановления спроса на природный газ в Китае остаются ключевой неопределенностью. Кроме того, суровая холодная погода в течение нескольких недель или месяцев в Европе или Азии может привести к быстрому росту мировых спотовых цен на СПГ, поскольку покупатели конкурируют за спотовые партии СПГ. Холодная погода в обоих регионах одновременно усугубила бы эффект", - отмечают аналитики EIA.

Незапланированные перебои в поставках - например, из-за остановок добычи в США, Норвегии или других крупных поставщиках газа - также могут повлиять на глобальный баланс, приведя к дефициту поставок и резкому скачку цен. Среди других возможных причин перебоев в поставках в отчете упоминаются сокращение трубопроводного экспорта из России транзитом через Украину, забастовки рабочих на австралийских заводах по производству СПГ и расширение военного конфликта на Ближнем Востоке.

О запасах газа

Однако сейчас потребители начинают отопительный сезон с большим количеством газа в хранилищах, чем прошлой зимой. Так, запасы в хранилищах Европы составляют более 99% от емкости ПХГ, чего хватит на 65 дней расходования газа при пиковых показателях потребления зимой за последние пять лет и на 84 дня при значениях прошлой зимы.

Мощности по хранению на объектах регазификации в Японии и Южной Корее также были заполнены в этом году. В США запасы в хранилищах на конец октября превысили прошлогодние на 8%.

Кроме того, мировые мощности экспорта СПГ к предстоящему осенне-зимнему периоду выросли на 4 млрд куб. футов в сутки, а "мощности импорта СПГ в этом году увеличились на 13% (18 млрд куб. футов в сутки) как в Европе, так и в Азии".

"И мы ожидаем, что этой зимой в Германии и Китае будет введено в эксплуатацию больше проектов по импорту", - говорится в отчете.