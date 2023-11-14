Глава Китая Си Цзиньпин заподозрил 41 топ-чиновника в коррупции

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин все чаще стал видеть потенциальную угрозу своей власти в местных коррупционерах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анализ данных Центральной комиссии по проверке дисциплины КНР.

С января 2023 года под подозрение в отмывании денежных средств попало рекордное число местных высокопоставленных чиновников. В отношении 41 из них руководство антикоррупционного органа власти КНР начало соответствующие расследования. Этот показатель стал рекордным с 2014 года и не включает двух свергнутых министров, в отношении которых, вероятно, ведутся разбирательства.

Речь идет об экс-главе Министерства национальной обороны КНР Ли Шанфу и бывшем министре иностранном дел азиатской страны Цинь Гане. Первый покинул свой пост в середине сентября, а второй ушел в отставку летом 2023 года.

Научный сотрудник Центра анализа Китая Института политики Азиатского общества Нил Томас связал участившиеся чистки в партийных верхах КНР с опасениями Си Цзиньпиня по поводу возможных угроз госпереворота в стране и своего свержения с поста генерального секретаря Коммунистической партии. Напряженности добавляет и тот факт, что для переизбрания на третий срок китайскому лидеру потребовалось внести поправки в Конституцию страны.