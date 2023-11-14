Санду: долг Молдавии перед «Газпромом» составляет $9 млн
Компания "Газпром", являясь акционером "Молдовагаза", должна нести ответственность за долги, заявила лидер Молдавии Майя Санду. Москва24
Президент Молдавии Майя Санду также заявила о наличии доказательств того, что долг страны перед «Газпромом» составляет не $700 млн, а $9 млн. Russia Today
По словам главы государства, ее не беспокоит факт, что «Газпром» не согласовывает аудит задолженности «Молдовагаза» за поставки топлива. Lenta.ru
Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что в «дальнейших дискуссиях» Кишинев будет «опираться на выводы аудита». Молдавская сторона предлагает российской компании еще раз рассмотреть свое предложение по урегулированию задолженности, а также «открыта к альтернативным предложениям со стороны Газпрома. Деловая газета "Взгляд"