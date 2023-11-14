Российский рынок акций открылся снижением ведущих индексов
Российский рынок акций открылся снижением индекса Мосбиржи на 0,36%, до 3 236,48 пункта, индекса РТС - на 0,22%, до 1 115,02 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
К 10:05 мск индекс Мосбиржи снижался до 3 228,19 пункта (-0,62%), индекс РТС находился на уровне 1 113,01 пункта (-0,4%).
Курс юаня на Мосбирже опустился до 12,5 рубля впервые с 31 октября. По данным на 10:01 мск, юань снижался до 12,496 рубля (-0,39%).
К 10:05 мск юань замедлил снижение и находился на уровне 12,499 рубля (-0,37%). В то же время доллар терял 0,27%, опускаясь до 91,37 рубля, евро находился на отметке в 97,83 рубля (-0,23%).