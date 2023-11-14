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Ценообразование на куриные яйца заинтересовало ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о планах проанализировать ценообразование на куриные яйца. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Ценообразование на куриные яйца заинтересовало ФАС
© Unsplash

Отмечается, что ФАС направила запросы производителям и 10 федеральным ретейлерам.

Также подчеркивается, что на основе полученных данных службой будет изучена обоснованность установления оптово-отпускных цен.

В сообщении говорится, что в регионах данную работу уже ведут.

Ранее сообщалось, что за последние недели яйца продемонстрировали рост в цене в Астраханской, Волгоградской, Свердловской, Новосибирской, Оренбургской, Омской, Ростовской, Калининградской, Костромской, Ульяновской, Читинской, Ярославской, Владимирской и Сахалинской областях, Ставропольском крае и Удмуртии.

Отмечалось, что цены на куриные яйца в России повысились в прошлом месяце на 13,1% в сравнению с предыдущем. С начала года их стоимость показала рост на 18,6%.

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