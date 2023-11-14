США заподозрили сто танкеров в перевозке нефти РФ в обход санкций

Минфин США разослал уведомления судовладельческим компаниям с просьбой предоставить информацию о ста танкерах, которые американские власти заподозрили в нарушении западных санкций против российской нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, ознакомившийся с уведомлениями.

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Собеседник агентства заявил, что одна из компаний, получивших уведомления, базируется в Турции.

Reuters назвало письма, разосланные компаниям из 30 стран, крупнейшим шагом такого рода с момента введения ценового потолка на российскую нефть.

В Минфине США отказались комментировать эту информацию. Как заявил представитель американского казначейства, хотя ведомство не подтверждает и не комментирует расследования или принудительные действия, оно «остается приверженным обеспечению соблюдения ценового потолка и сокращению ресурсов России».

Евросоюз, США, другие страны G7 и Австралия в 2022 году согласовали потолок цен на морские поставки российской нефти в 60 долларов за баррель. Мера начала действовать 5 декабря.

Ценовой потолок позволяет транспортировать российскую нефть на западных танкерах и с западной страховкой только в том случае, если цена на нее ниже порога.

СМИ сообщали, что санкции спровоцировали появление «теневого флота» — стареющих судов с ограниченной страховкой, которые перехватывают потенциально прибыльные перевозки товаров, попавших под санкции. Глава направления морского и авиационного страхования Lloyd's of London Нил Робертс заявлял, что эти танкеры «работают за пределами долларовой системы и подрывают усилия Запада».