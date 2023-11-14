Мировому спросу на нефть предрекли рост

Аналитики Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) повысили свой прогноз роста мирового спроса на нефть в 2023 году с 2,44 миллиона баррелей в сутки до 2,46 миллиона. Теперь суммарный показатель оценивается в 102,11 миллиона баррелей в день, «Коммерсантъ» со ссылкой на ноябрьский отчет ОПЕК.

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При этом прогноз мирового спроса на нефть в 2024 году в организации оставили без изменений. Как и прежде, показатель на следующий год в ОПЕК оценивается в 104,36 миллиона баррелей в сутки (плюс 2,25 миллиона баррелей в день). Главным драйвером роста в организации сочли Китай. Среднегодовой показатель спроса в азиатской стране, как ожидается, может оказаться рекордным и превысить значение 2022-го на 1,2 миллиона баррелей в день.

Ранее в ОПЕК предрекли резкий рост добычи нефти в 2023 году государствами, не входящими в организацию. Ожидается, что этот показатель увеличится в этом году на 1,8 миллиона баррелей в сутки за счет наращивания добычи в США, Канаде, Гайане, Бразилии, Норвегии и Казахстане. При этом в 2024-м рост добычи сырья государствами, не входящими в ОПЕК, должен будет составить 1,4 миллиона баррелей в сутки.