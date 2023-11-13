Названо условие дефицита газа в Европе

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков назвал условие дефицита газа в Европе. Об этом он рассказал "Ленте.ру". По словам Юшкова, ситуация с газом Европе будет зависеть от температуры воздуха зимой. В частности, холодный февраль может поспособствовать развитию худшего для ЕС газового сценария. "Европейцы запасли очень много газа. Чуть ли не под 100 процентов заполнены подземные хранилища. Подготовка к зиме у них хорошая, учитывая то, что прошлая зима была очень-очень теплая. Поэтому большие остатки газа в подземных хранилищах с прошлого отопительного сезона позволили им довольно безболезненно подготовиться к новому сезону", - поделился аналитик. Он добавил, что цены на газ могут снизиться при условии такой же как в прошлом году теплой зимы. До этого глава "Газпрома" Алексей Миллер сказал, что европейские страны, которые якобы отказались от российского газа, продолжают его закупать.